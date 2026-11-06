Implementarán operativos de vigilancia y orden vial por el inicio de la Feria Xmatkuil 2026

Con motivo de la inauguración de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, prevista para esta noche, el gobernador Joaquín Díaz Mena solicitó a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno fortalecer los operativos de vigilancia, el orden vial y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el mandatario pidió mantener la coordinación entre las corporaciones para garantizar condiciones de seguridad a las familias y visitantes que acudirán a las actividades durante noviembre.

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“Hoy por la noche inicia la Feria de Xmatkuil 2026, por lo que a todos les pedimos colaboración para que todo pueda desarrollarse con la tranquilidad a la que estamos acostumbrados en Yucatán”, expresó.

Coordinación entre fuerzas federales y estatales

En las acciones participarán corporaciones de seguridad federales y estatales, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

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Además del despliegue operativo, las autoridades mantendrán el intercambio de información, la planeación conjunta de acciones preventivas y la atención inmediata de solicitudes de auxilio, como parte de las estrategias para anticipar riesgos y responder ante posibles incidentes.

Como parte de las medidas anunciadas, integrantes de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, Fuerza Aérea Mexicana y SSP Yucatán podrán ingresar gratuitamente a la feria junto con un acompañante, mediante la presentación de su credencial institucional vigente en el acceso al recinto.