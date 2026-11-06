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Quema de basura provoca intensa movilización de cuerpos de emergencia en José María Morelos

Los hechos ocurrieron poco después de las 17:00 horas, cuando se solicitó el apoyo de los bomberos para sofocar el supuesto incendio.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

6 de nov de 2026

1 min

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Unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron a sofocar las llamas.
Unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron a sofocar las llamas. / Foto: Lusio Kauil

Se registró una movilización de bomberos en la ciudad, luego de que se reportara el incendio de una vivienda en la colonia Guadalupe. Sin embargo, al llegar al lugar, los elementos confirmaron que únicamente se trataba de la quema de basura al interior de un predio.

Los hechos ocurrieron poco después de las 17:00 horas, cuando se solicitó el apoyo de los bomberos para sofocar el supuesto incendio de una casa ubicada en el cruzamiento de la calle 31 con Felipe Carrillo Puerto.

La Profepa informó que continuará con las inspecciones para verificar las condiciones de los delfinarios y el cumplimiento de sus protocolos de atención

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Los bomberos se movieron en ese lugar, pero al llegar no encontraron ninguna vivienda en llamas, sino que únicamente vieron la quema de basura al interior de la propiedad.

Para evitar cualquier situación de riesgo, los vulcanos procedieron a sofocar el fuego y, una vez controlado, se retiraron del lugar para regresar a su base, ubicada en la colonia San Juan.

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