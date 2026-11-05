Trasladan al INM a dos hombres sin documentos migratorios detectados en autobuses en Halachó

Dos hombres fueron localizados durante una inspección migratoria en un puesto de revisión instalado en el municipio de Halachó, Yucatán, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales y estatales, brindó seguridad perimetral.

De acuerdo con información de la Novena Zona Naval, el operativo se realizó ayer durante la inspección de dos vehículos de transporte de pasajeros, en un punto de inspección y verificación ubicado en dicho municipio.

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En la revisión participaron elementos de la Semar, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP).

Durante el procedimiento fueron identificados dos hombres, de 36 y 30 años, quienes no contaban con documentos que acreditaran su estancia legal en el país.

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Tras su localización, las autoridades les brindaron atención y verificaron su estado de salud. Posteriormente, ambos fueron trasladados a las instalaciones del INM en Mérida, donde quedaron sujetos a los trámites administrativos y la revisión migratoria correspondientes.