Joven denuncia asalto con una navaja en el Centro de Mérida

Una mujer denunció haber sido víctima de un robo con arma blanca en el paradero de Vergel, frente a Chapur, en el Centro de Mérida, durante la tarde, cuando un sujeto la habría sorprendido por la espalda para despojarla de sus pertenencias.

De acuerdo con el testimonio difundido públicamente por la usuaria identificada como Anayansi QC, los hechos ocurrieron entre las 3 y las 4 de la tarde, cerca de la zona conocida por la venta de doraditas, en uno de los puntos de mayor movimiento de pasajeros.

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La afectada relató que el presunto delincuente la amagó con una navaja para quitarle su cartera.

En su denuncia, explicó que dentro únicamente llevaba una identificación oficial y su tarjeta de transporte Va y Ven.

Asimismo, lamentó que las personas que se encontraban cerca no respondieran a sus llamados de auxilio, pese a que pidió ayuda durante el atraco.

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La mujer también señaló que, al solicitar apoyo policial, un oficial le habría indicado que no podía proceder debido a que no contaba con una descripción detallada del presunto responsable.

Su publicación expuso la preocupación por la seguridad de los usuarios del transporte público y la falta de respuesta ante situaciones de emergencia en espacios concurridos.