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Turista de Coahuila muere al llegar a un hospital de Progreso

Yucatán / Sucesos

Turista de Coahuila muere al llegar a un hospital de Progreso

Policías municipales y agentes de la SSP acudieron al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento y dar seguimiento a los procedimientos correspondientes.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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Muere turista de 75 años cuando era trasladado a un hospital en Progreso
Muere turista de 75 años cuando era trasladado a un hospital en Progreso / Especial

Un hombre de 75 años, originario de Saltillo, Coahuila, falleció durante la madrugada cuando era trasladado en un vehículo particular al Hospital CMA en Progreso, luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba de paseo en el puerto junto con sus familiares.

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El fallecido fue identificado como H.H.L.M., quien habría presentado problemas de salud durante las primeras horas del día, por lo que sus acompañantes decidieron trasladarlo por sus propios medios a un centro médico.

Sin embargo, durante el trayecto perdió la vida, situación que movilizó a elementos de la Policía Municipal y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

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Las autoridades quedaron a la espera de las diligencias correspondientes para determinar oficialmente las causas del fallecimiento, mientras se realizaban los procedimientos legales respectivos.

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