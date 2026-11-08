Buen Fin 2026 en Yucatán: conoce los descuentos de hasta 100% en multas, licencias y agua potable

Los yucatecos podrán aprovechar el Buen Fin 2026 para regularizar multas de tránsito, adeudos de agua potable, sanciones administrativas y otros trámites pendientes, con descuentos de entre 50 y 100 por ciento en servicios de diversas dependencias estatales durante noviembre.

Las promociones incluyen reducciones en el costo de licencias de conducir, multas de tránsito, actas del Registro Civil, impuestos estatales y recargos, así como beneficios para usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) que busquen ponerse al corriente en sus pagos.

Buen Fin 2026: descuentos en licencias de conducir y multas de tránsito

Entre los principales beneficios se encuentra el descuento del 50 por ciento en la expedición, renovación y reposición de licencias de conducir con vigencia de dos años.

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La promoción también contempla una reducción del 50 por ciento en multas de tránsito y vialidad impuestas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que permitirá a los conductores disminuir el costo de sus sanciones pendientes.

Japay ofrece 100% de descuento en multas y recargos

Uno de los incentivos más importantes del Buen Fin 2026 en Yucatán corresponde a la Japay, que aplicará del 13 al 30 de noviembre un descuento del 100 por ciento en multas y recargos para los usuarios que regularicen sus adeudos de agua potable.

El beneficio permitirá eliminar estos conceptos adicionales de las cuentas pendientes, aunque los usuarios deberán cubrir el monto correspondiente al consumo de agua.

Descuentos en actas, impuestos y sanciones administrativas

Las promociones gubernamentales también incluyen descuentos en la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, además de reducciones en multas y recargos relacionados con impuestos estatales.

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En el caso de determinadas sanciones administrativas, los descuentos podrán alcanzar hasta el 100 por ciento, dependiendo de la dependencia responsable y de las condiciones establecidas para cada concepto.

Vivienda y otras dependencias participan en el Buen Fin

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) ofrecerá una reducción del 50 por ciento en intereses moratorios de determinados créditos vinculados con programas de regularización, mejoramiento de vivienda y autoconstrucción.

Asimismo, los incentivos abarcan servicios y trámites de los Servicios de Salud de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y Protección Civil estatal.

Los descuentos estarán sujetos a las condiciones, requisitos y periodos de vigencia establecidos por cada institución, por lo que se recomienda consultar directamente con las dependencias antes de realizar los pagos o iniciar los trámites.