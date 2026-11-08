Investigan caso de violencia familiar en Villas Lak'in de Cancún; menor resulta lesionado

CANCÚN. – Un caso de violencia familiar fue reportado en una vivienda del fraccionamiento Villas Lakin, en la Supermanzana 258, en donde las primeras versiones señalaron que un sujeto en estado de ebriedad golpeó a su madre y a su propio hijo, de un año de edad, quien resultó con una herida en la cabeza, lo cual le provocó una severa hemorragia.

El Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) intervino para atender a las víctimas la tarde de este domingo y posteriormente, el agresor fue localizado y detenido en su centro de trabajo.

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Las primeras versiones señalaron que la agresión se registró poco antes de la medianoche del sábado, cuando familiares del menor agraviado dieron a conocer esta situación, a través de redes sociales, pero aparentemente en ese momento no se registró la intervención de la policía municipal.

De acuerdo a las imágenes difundidas, el pequeño resultó con una herida en la cabeza y con esto, la hemorragia prácticamente cubrió varias partes de su rostro.

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Al difundirse este grave caso de violencia familiar, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, a través del GEAVIG, localizaron el domicilio donde ocurrieron los hechos y acudieron paramédicos de una ambulancia particular, quienes atendieron una herida en la cabeza del infante y realizaron su traslado al Hospital General.

El presunto responsable es señalado de haber golpeado a su propia madre y a su hijo, de un año de edad, para después retirarse de la vivienda, hasta que finalmente fue localizado por la policía municipal en el transcurso de la tarde, con lo que realizaron la puesta a disposición ante la autoridad correspondiente para la realización de las investigaciones.