Turista choca contra un arco de videovigilancia en la entrada norte de Tulum



Una turista originaria de Nueva York, Estados Unidos, resultó lesionada luego de perder el control del automóvil que conducía y estrellarse contra uno de los postes del arco de videovigilancia instalado en la entrada norte de Tulum, a escasos metros de la glorieta principal. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Tránsito, la conductora presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no respetó el paso peatonal, lo que habría contribuido a que terminara sobre el camellón central.



El aparatoso accidente ocurrió cuando la extranjera transitaba de norte a sur a bordo de un automóvil Volkswagen Virtus, con placas de circulación de Quintana Roo, aparentemente de una empresa arrendadora. Según versiones de testigos que presenciaron el percance, la mujer viajaba sola y presuntamente se encontraba observando el sistema de navegación GPS de su teléfono celular, situación que pudo distraerla y provocar que perdiera el dominio del volante.



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La unidad subió a la banqueta del camellón central y terminó impactándose violentamente contra la estructura metálica que sostiene las cámaras de seguridad instaladas en este acceso a la ciudad. Como consecuencia del choque, la parte frontal del vehículo quedó prácticamente destrozada, mientras que la conductora permaneció dentro del automóvil hasta recibir el apoyo de los cuerpos de emergencia.



Por fortuna, la turista llevaba colocado el cinturón de seguridad y las bolsas de aire se activaron durante la colisión, factores que contribuyeron a amortiguar el impacto. Sin embargo, la mujer comenzó a manifestar fuertes dolores en las piernas, por lo que fue necesaria la intervención de personal médico para valorar sus lesiones y determinar su traslado a un centro hospitalario.



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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, agentes de Tránsito Municipal y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes brindaron apoyo para resguardar la zona y evitar otro percance. Asimismo, paramédicos de una ambulancia del Hospital Tulum atendieron a la extranjera y posteriormente la trasladaron a dicho nosocomio para recibir una valoración médica especializada.



Peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y señalaron preliminarmente que la velocidad excesiva y la falta de precaución al aproximarse al paso peatonal habrían sido factores determinantes en el accidente. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del choque y evaluar los daños ocasionados a la infraestructura de videovigilancia, mientras que el automóvil presentó severas afectaciones materiales en su estructura frontal.