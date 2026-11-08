Conductor presuntamente ebrio se queda dormido y choca contra poste en Playa del Carmen

El conductor bajo los influjos del alcohol se queda dormido en el volante y choca contra poste en el camellón central de la avenida en Playa del Carmen, por fortuna el conductor ileso, sin embargo, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de sus responsabilidades.

Los hechos ocurrieron este domingo sobre la avenida 11 Sur, entre las calles 65 y 70 en el centro de la ciudad, de acuerdo a datos preliminares, el sujeto que conducía supuestamente en estado de ebriedad lo que provocó que perdiera el control de su vehículo y que luego de dormitarse terminó chocando contra un poste en el camellón central de las vialidades.

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De acuerdo a versiones de los hechos, el conductor aparentemente se durmió al estar bajo estado etílico y causó que perdiera el control de volante. La unidad terminó con varios daños materiales, tras chocar contra la infraestructura ubicada en el camellón central.

En la zona arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes realizaron los peritajes correspondientes para iniciar las investigaciones de los daños ocasionados.

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Según trascendió, las autoridades municipales le practicaron la valoración correspondiente y se determinó que se encontraba ebrio, motivo por el cual quedó detenido en los separos preventivos.

En tanto que el vehículo fue remolcado y trasladado al corralón para su resguardo, en tanto, valoren los daños materiales para fincar responsabilidades.