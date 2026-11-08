Detienen a presuntos asaltantes de un GoMart en la Región 219 de Cancún

Cuatro personas señaladas como presuntas responsables de un asalto a una tienda de conveniencia GoMart fueron detenidas este domingo en la Región 219 de Cancún. De manera preliminar, trascendió que los involucrados serían menores de edad; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando cuatro sujetos ingresaron al establecimiento y recorrieron los pasillos mientras esperaban el momento para cometer el presunto robo. Posteriormente, se dirigieron a la caja y, mediante amenazas, sometieron a una empleada para apoderarse del dinero en efectivo y un teléfono celular, mientras sus acompañantes presuntamente tomaban diversos artículos de la tienda.

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Tras cometer el atraco, los señalados salieron corriendo del establecimiento. Sin embargo, una de las trabajadoras logró comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar apoyo, lo que movilizó a elementos policiacos.

Al llegar, los agentes encontraron que el personal de la tienda mantenía retenidos a dos de los presuntos responsables dentro del establecimiento, por lo que fueron entregados a las autoridades. Mientras tanto, otras unidades iniciaron la búsqueda de los otros dos involucrados, con apoyo de las cámaras de videovigilancia.

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Posteriormente, los otros dos señalados fueron localizados y asegurados. Según los reportes preliminares, entre sus pertenencias habrían encontrado algunos de los artículos presuntamente robados, por lo que fueron trasladados al establecimiento para que fueran reconocidos por las víctimas.

Finalmente, los cuatro detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Policía de Cancún para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la encargada del establecimiento acudió a presentar la denuncia.