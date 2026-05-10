VIDEO: Se incendia yate en costas de Progreso

En los últimos minutos se ha reportado el incendio de un yate en las costas de Progreso en Yucatán, a la altura de la avenida Líbano.

Y es que de acuerdo a los primeros reportes, la embarcación presentó señales de humo por lo que momentos más tarde ya estaba envuelto en llamas.

En el yate viajaba una familia, incluyendo menores de edad. Se reporta que las 7 personas a bordo lograron salir sin lesiones o heridos, ya que fueron rescatadas por otras embarcaciones cercanas antes de ser atendidas en tierra por una ambulancia.

Las primeras versiones indican que el siniestro pudo originarse por un corto circuito en el sistema eléctrico del yate, el cual contaba con tres motores fuera de borda.