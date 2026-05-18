Detienen a un hombre que intentaba robar material del Tren Maya en Umán

Un hombre fue asegurado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán tras ser señalado por presuntamente intentar robar material metálico en las inmediaciones del tramo federal del Tren Maya, sobre la carretera Umán–Poxilá.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando policías municipales que realizaban recorridos de vigilancia detectaron movimientos sospechosos cerca de la zona ferroviaria y solicitaron apoyo.

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Al llegar al sitio, los agentes ubicaron a un sujeto que presuntamente intentaba extraer un tubo galvanizado del área. Según el informe, el individuo portaba una herramienta tipo esmeril, además de una motocicleta y diversos objetos utilizados para desplazarse en el terreno.

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Tras ser intervenido, el hombre fue asegurado conforme a los protocolos de actuación policial y trasladado al Cuartel Miguel Hidalgo, donde quedó a disposición para los procedimientos legales correspondientes.