Falsa trabajadora de Bienestar le roba el dinero de su pensión a una abuelita en Tizimín

Enriqueta Morales, una mujer de la tercera edad que se gana la vida vendiendo frutas en calles del Centro de Tizimín, fue víctima de un engaño que terminó con el robo del dinero de su pensión y el cambio de su tarjeta Bienestar.

Según relató, una mujer con vestimenta similar a la de trabajadores de programas sociales se le acercó en el sitio donde vendía, presentándose como trabajadora del Programa Bienestar, diciéndole que necesitaba verificar su tarjeta y para ello debían de ir a su domicilio.

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La mujer se encaminó con esta supuesta trabajadora hasta su domicilio en la colonia Santa Rosa de Lima, donde le pidió revisar sus documentos y tarjeta.

En un descuido, porque doña Enriqueta estaba atendiendo a su esposo enfermo, la mujer tomó fotografías del NIP y le cambió la tarjeta por otra similar, sin que la abuelita lo notara, ya que no sabe leer, al terminar, la presunta delincuente se despidió diciéndole que tomaría un taxi en la esquina.

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La amarga sorpresa llegó este viernes cuando acudió al banco a retirar dinero para comprar medicinas y descubrió que ya no tenía ni un peso en su cuenta; el dinero ya había sido retirado y la tarjeta no correspondía.

En cámaras de video de comercios se ve a la mujer con una gorra de Bienestar, pero no se pudo hacer nada.

Las autoridades alertaron a la población a no proporcionar datos a desconocidos que se hagan pasar por servidores públicos.