Fraudes en Quintana Roo: Registran 13 casos diarios en el primer cuatrimestre de 2026

Los fraudes y robos continuaron golpeando a Quintana Roo mientras ciudadanos denunciaron no solo la creciente operación de delincuentes, sino también la aparente indiferencia de comercios y la escasa presencia policiaca en plazas y espacios públicos donde ocurren estos ilícitos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que durante el primer cuatrimestre del 2026 se iniciaron mil 544 carpetas por fraude en la entidad, un promedio cercano a 13 casos diarios.

A estas cifras se sumaron 195 denuncias por atracos a transeúntes en áreas abiertas al público y un total de 3 mil 653 expedientes por hurtos en distintas modalidades, panorama que evidenció cómo estas conductas continúan afectando la vida cotidiana en municipios como Benito Juárez. Uno de los casos más recientes ocurrió en una tienda departamental ubicada en Plaza Mundo Maya, en la Región 101, donde una familia acusó que un adulto mayor fue engañado en cajeros automáticos a plena luz del día y frente a otras personas.

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Según el relato difundido por sus familiares, dos sujetos se acercaron al hombre mientras realizaba una operación bancaria y, aunque él aseguró no requerir apoyo, manipularon la pantalla y concretaron el ilícito en cuestión de segundos antes de escapar del sitio.

Los afectados también señalaron una presunta falta de respaldo por parte del establecimiento y del personal de vigilancia. De acuerdo con su versión, empleados reconocieron que “ya sabían quiénes eran” los responsables, aunque argumentaron que no podían intervenir debido a que los cajeros no pertenecían al negocio.

“Con razón se van tan tranquilos, tengan mucho cuidado al ir a esos cajeros”, reclamó la hija de la víctima, quien cuestionó la ausencia de protocolos para reaccionar ante situaciones de este tipo dentro de plazas comerciales.

Alertaron los cancunenses de robos en espacios de consumo / Liza Vera

A este hecho se añadió otra denuncia ciudadana relacionada con un presunto robo de identidad en Cancún. Una mujer afirmó que acudió a una tienda departamental para liquidar un adeudo menor y descubrió que aparecía con una deuda superior a 170 mil pesos por compras que aseguró jamás realizó, entre ellas iPads, una consola PS5 y diversos artículos electrónicos.

Conforme al testimonio de la afectada, trabajadores de la sucursal únicamente le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado, sin ofrecerle mayores alternativas. En redes sociales, varias personas compartieron experiencias similares relacionadas con créditos, adquisiciones no reconocidas y posibles irregularidades en procesos de validación de identidad.

Familia denunció engaño a un adulto mayor en cajeros de Plaza Mundo Maya. / Liza Vera

“Coppel no da créditos tan grandes, si no tenía adeudo pendiente y le están cobrando intereses, chéquelo bien; solo dan crédito por medio de la huella, pregunte la fecha de la compra y que cheque las cámaras de ese día”, expresó Elizabeth Gamboa.

“Yo tenía una deuda como de 8 mil pesos y cuando fui a pagar ya debía casi 100 mil; estamos hablando como de tres meses nada más”, recordó Ross Ruiz.

“Lo mismo hicieron con mi papá pero con su domicilio y hasta la persona que abrió la cuenta tiene un comprobante de nuestra casa; dijo que ahí rentaba, pero la vivienda de mis papás no se renta”, comentó otro afectado.

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“Justo en esa tienda de Las Américas hace unos meses observé a unas personas agarrando mucha ropa, zapatos y otras cosas, pero su huella no pasaba. Le dije a la chica que eso me olía a robo con ticket”, indicó Jenni R.

Mientras tanto, ciudadanos cuestionaron la facilidad con la que operan los responsables y la limitada capacidad de reacción de comercios y autoridades. Aunque las estadísticas oficiales reflejaron miles de denuncias por fraude y robo en Quintana Roo, víctimas consideraron que numerosos casos ni siquiera llegan a denunciarse por desconfianza o porque estiman improbable obtener justicia.