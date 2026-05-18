El día que un pájaro “bendijo” a Efraín Juárez, le dio suerte y ahora Pumas está en la Final

Lo que comenzó como un momento incómodo durante una entrevista terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más curiosas y comentadas del Clausura 2026 para Pumas UNAM y su entrenador Efraín Juárez.

El episodio ocurrió el pasado 17 de abril durante una transmisión de FOX Sports>, cuando el estratega universitario analizaba el momento del equipo tras una victoria ante el Atlético de San Luis.

Mientras hablaba frente a las cámaras, un pájaro pasó sobre la zona y dejó caer excremento directamente sobre el micrófono que utilizaba el técnico auriazul. La inesperada escena tomó por sorpresa tanto a Juárez como a los conductores del programa, aunque el entrenador reaccionó inmediatamente con humor.

“Mira, cuántas probabilidades hay. El de arriba siempre está con nosotros”, comentó entre risas Efraín Juárez, mientras en la transmisión le respondían que aquello significaba “suerte”.

El momento se volvió todavía más viral cuando el exfutbolista limpió el micrófono utilizando el escudo de Pumas que llevaba en su chamarra. Después, fiel a su estilo relajado y espontáneo, soltó otra frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales:

“Si es suerte, échamela”.

Las imágenes no tardaron en convertirse en tendencia entre aficionados del futbol mexicano, quienes tomaron el episodio con humor y comenzaron a relacionarlo con una posible “cábala” para el conjunto universitario.

Semanas después, la historia tomó aún más fuerza luego de que Pumas UNAM eliminara al Club América en una dramática serie de cuartos de final y posteriormente consiguiera su boleto a la Final del Clausura 2026.

La personalidad de Efraín Juárez también se ha convertido en parte importante de la narrativa auriazul durante la liguilla. Tras avanzar frente a las Águilas, el técnico volvió a hacerse viral con otra frase que conectó con la afición:

“Estos son los Pumas, es una película”.

Ahora, con el equipo instalado en la pelea por el campeonato, muchos aficionados universitarios recuerdan aquella entrevista como el inicio simbólico de una racha llena de dramatismo, momentos inesperados y resultados positivos para el club del Pedregal.