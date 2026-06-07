Choque múltiple en Periférico Norte deja daños materiales

Aparatoso accidente vehicular que dejó daños materiales considerables generó afectaciones a la circulación en el kilómetro 29 del cuerpo interior del Anillo Periférico, zona Norte de Mérida.

El saldo fue un automóvil prácticamente destruido, tanto en la parte frontal como posterior, tras un choque múltiple. De acuerdo con los datos recabados y el testimonio de automovilistas, el incidente se originó cuando la unidad afectada transitaba en uno de los carriles de la vía rápida.

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De manera intempestiva, el Nissan recibió un impacto por alcance de un segundo automotor, cuyo guiador presuntamente no guardó la distancia de seguridad reglamentaria.

La fuerza del golpe inicial desestabilizó al conductor, quien no pudo evitar que el vehículo saliera proyectado hacia adelante y terminara impactado de manera frontal contra la parte posterior de un tercer vehículo.

El compacto quedó con la cajuela hundida, los faros traseros rotos, la defensa desprendida y el cofre doblado, dejando al descubierto el motor con severas afectaciones.

Arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes delimitaron el área con conos de señalización para canalizar el tráfico y evitar un siniestro mayor.

Paramédicos valoraron a los conductores involucrados, confirmando que ninguna persona resultó herida, quedando todo en un gran susto y severos daños materiales.

Un perito de tránsito realizó el croquis del accidente y determinó las responsabilidades. Como no hubo heridos, las compañías de seguros dialogaron directamente en el lugar para llegar a un acuerdo económico.

Desaparece un infante

La Fiscalía General del Estado informó que se activó una Alerta Ámber para solicitar apoyo en la localización del menor José María Díaz Canché, de siete años de edad.

Fue visto por última vez en compañía de su padre Juan Carlos Díaz Arcos el 8 de mayo en la colonia Guadalupana de Mérida.

Características: cabello lacio, corto, color castaño; ojos café oscuros; hoyuelos en ambas mejillas.

Las autoridades ponen a disposición los números oficiales: