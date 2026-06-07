Tractocamión bloquea arteria en Polígono 108 de Mérida

Elementos de tránsito se movilizaron en el Oriente de Mérida, donde el conductor de un tractocamión perdió el control de la pesada unidad al hacer una maniobra de viraje. El remolque terminó parcialmente sobre la escarpa y bloqueó una importante arteria del fraccionamiento Polígono 108.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles 35 y 25 Diagonal, donde el operador de un tractocamión color blanco intentaba incorporarse a la vía cuando calculó incorrectamente las dimensiones de la unidad. Los neumáticos se salieron de la superficie de rodamiento y quedaron asentados peligrosamente sobre la banqueta peatonal, generando riesgos para quienes transitaban por la zona.

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Acudieron oficiales de la SSP, quienes delimitaron el área debido a la posición de la unidad de carga, considerada un peligro potencial para peatones y automovilistas.

La situación generó momentos de tensión cuando, según informes de las autoridades viales, el conductor se negó inicialmente a descender de la cabina para dialogar con los oficiales y proporcionar la documentación necesaria para el deslinde de responsabilidades. Esperó la llegada del propietario de la unidad para que bajara.

Ante la compleja posición del remolque, los uniformados solicitaron la intervención de peritos, quienes realizaron las mediciones correspondientes y evaluaron posibles afectaciones a la infraestructura pública.

Luego de varias horas de maniobras, la carretera fue reabierta de nuevo para el tránsito vehicular y se logró destrabar el congestionamiento.