Denuncian ante la FGR presuntos daños a 47 monumentos arqueológicos en el sureste de México

Integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH informaron que los días 7 y 8 de julio presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en Quintana Roo para solicitar que se investiguen presuntos delitos contra el patrimonio arqueológico de la nación relacionados con obras del Tren Maya y el Parque de la Memoria Báalam Tun.

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De acuerdo con la denuncia, los investigadores sostienen que al menos 47 monumentos arqueológicos mayas fueron desmantelados, alterados y posteriormente reubicados durante la construcción del tramo 7 del Tren Maya, entre Chetumal y Xpujil. También señalan que varios vestigios habrían sido intervenidos con maquinaria pesada y explosivos, por lo que solicitaron que la FGR determine si existen responsabilidades penales por posibles afectaciones al patrimonio cultural protegido por la legislación mexicana.

Entre los señalados en la denuncia se encuentran exfuncionarios y servidores públicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), incluido su exdirector general, Diego Prieto Hernández, así como otros responsables que participaron en la ejecución del proyecto de salvamento arqueológico. Los denunciantes consideran que las acciones realizadas derivaron en la pérdida del contexto original de diversos monumentos y cuestionan la creación del Parque de la Memoria Báalam Tun, donde fueron reinstaladas estructuras provenientes de distintos sitios arqueológicos.

Hasta el cierre de esta edición, la FGR no ha confirmado oficialmente la apertura de una carpeta de investigación, ni el INAH ha emitido una postura sobre la denuncia. Por el momento, la información confirmada es que el recurso legal fue presentado por integrantes del sindicato de investigadores del instituto, quienes buscan que el Ministerio Público Federal determine si existen elementos para proceder penalmente.