Clima en Campeche 15 de julio: Se espera calor de hasta 40 grados y lluvias por Onda Tropical 19

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 15 de julio un ambiente caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, además de lluvias fuertes en el sureste de Campeche, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

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De acuerdo con el organismo, las condiciones serán generadas por la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 19, divergencia en altura y los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en el océano Pacífico, sistemas que favorecerán precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Para Campeche, el pronóstico prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en la zona sureste del estado. Además, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje de uno a dos metros en las costas campechanas.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de provocar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y extremar precauciones.