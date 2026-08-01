Hallan sin vida a hombre en situación de calle en Acanceh

Un hombre en situación de calle, de al menos 40 años de edad, fue encontrado sin vida la mañana de ayer en una acera de la calle 16 entre 23 y 21 del Centro de Acanceh, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

Vecinos reportaron la presencia de una persona inconsciente y al llegar al sitio, paramédicos y elementos policiacos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que las indagatorias apuntan a que el fallecimiento no está relacionado con un hecho delictivo, aunque será la autoridad competente la que determine la causa oficial de la muerte.

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Información recabada indica que, días antes, el hombre fue valorado por deshidratación y otras complicaciones de salud, pero presuntamente rechazó ser trasladado a un hospital.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense se encargó del procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La víctima no fue identificada al concluir las diligencias, pues parece no tener familia.

Vinculado por homicidio

A través de la carpeta de investigación de la causa penal 82/2026, especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvieron el auto de vinculación a proceso contra Rogelio S.P., acusado del delito de homicidio calificado cometido en la localidad de Peto.

En el expediente se establece que presuntamente el imputado privó de la vida a un hombre el pasado 20 de julio, cuando estaba en el interior de un predio de la colonia José María Morelos.

Fue sometido a prisión preventiva oficiosa y justificada como medida cautelar, la cual fue ratificada durante la sesión, lo que significa que continuará privado de su libertad hasta concluir el proceso penal.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría utilizado un machete para arremeter contra su víctima, ocasionándole lesiones en la cabeza y extremidades, mismas que le provocaron la muerte.

Médicos forenses determinaron que la causa de la muerte fue un traumatismo cervical abierto secundario a herida punzocortante. Al reanudar la audiencia, el Juez de Control resolvió la situación legal del indiciado y concedió a las partes un mes para continuar con la indagatoria y esclarecer su participación en los hechos.