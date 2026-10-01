Athletic Club Boise caza a las Iguanas de Cancún FC en los Estados Unidos

A pesar de que las Iguanas habían empatado con gol del colombiano, José Rodríguez, su rival Athletic Club Boise terminó imponiendo condiciones (3-1), gracias a Philip Mayaka, Omar Yehya y Gio Villa; en su tercer juego internacional, en Estados Unidos ante Athletic Club Boise, como parte de la preparación de los “toloks” de cara a su duelo contra El Tapatío este sábado desde las 20:00 horas en su madriguera, el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

Las Iguanas del Cancún FC cruzaron el Rio Bravo para llegar a Garden City, Idaho, Estados Unidos, para sostener otro duelo internacional en tierras estadunidenses en esta ocasión con el enemigo en turno Athletic Club Boise.

Juego que fue de gran aprendizaje para las iguanas cancunenses y una gran aventura internacional, para los reptilianos y de preparación para su próximo duelo, que será definitorio para meterse a la pelea por lograr su boleto a la Liguilla de la Liga Expansión MX.

Duelo que fue el tercer cotejo que los reptiles sostienen de manera internacional con equipos de los Estados Unidos y que le sirven como preparación al club quintanarroense. Ante ello, los “toloks” vivieron una experiencia que sumó minutos y aprendizaje en su tercera aventura internacional, en Estados Unidos ante Athletic Club Boise.

El compromiso en el Expo Idaho significó el regreso de las Iguanas a territorio norteamericano, desde que en 2024 enfrentó a Austin FC II, en Texas, y Louisville City FC, en Kentucky, respectivamente. Previo a este encuentro, en agosto, los estadounidenses vencieron (2-0) a Sporting FC de Costa Rica.

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Los anfitriones ganaban con gol de Philip Mayaka a los siete minutos. Por los cancunenses, el colombiano José Rodríguez convirtió el de la igualada. Así, con el 1-1 concluyó el medio tiempo.

Iniciaba el segundo y Omar Yehya recuperó la ventaja, derivado de una gran jugada a cargo de Dominic Gasso, que permitió a Yehya anticiparse al cancerbero, Erick Montiel. Casi al final, al 86', Gio Villa puso cifras definitivas (3-1).

Finalmente, el Cancún FC hospedará a Tapatío, filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el sábado 3 de octubre en el Estadio 'Andrés Quintana Roo', en la undécima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

Cabe destacar, que los “reptilianos” vienen de perder (4-1) ante Coyotes de Tlaxcala en su visita al Estadio 'Tlahuicole', en la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.