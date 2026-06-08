¿Y los clientes? Esto se sabe de la huelga del Monte de Piedad en Ciudad del Carmen

Las sucursales del Nacional Monte de Piedad lucen con nuevos mensajes, donde avisan a los pignorantes que podrán recuperar sus prendas hasta septiembre, pese a que paguen el préstamo otorgado.

De acuerdo con Carlos Martín Duperón Caamal, representante sindical de la Sección 44 en Ciudad del Carmen, la colocación de lonas informativas busca alertar a los clientes sobre la prolongación del conflicto, luego de que los representantes legales de la institución anunciaran que las negociaciones se detendrían.

El sindicato afirma que existe disposición para alcanzar acuerdos, pero acusa que la parte patronal no ha mostrado voluntad desde marzo, lo que mantiene estancada la solución.

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La principal afectación recae sobre los usuarios, muchos de los cuales pagaron desde finales de 2025 con la esperanza de recuperar sus alhajas y bienes empeñados, pero hasta la fecha no pueden hacerlo.

También preocupa la acumulación de intereses y cargos adicionales. El Senado de la República emitió un exhorto a PROFECO para vigilar posibles cobros indebidos, aunque los clientes reportan dificultades para presentar quejas por la falta de operaciones normales de la empresa.

El sindicato considera que el problema dejó de ser laboral y se convirtió en una situación jurídica y social que afecta directamente a quienes dependen de la institución prendaria.

Mientras no exista una resolución definitiva, las prendas permanecerán resguardadas, pero no podrán ser entregadas a sus propietarios, incluso si ya cubrieron sus adeudos.

El dirigente reiteró el llamado a la empresa para reanudar las negociaciones y poner fin a la incertidumbre de trabajadores y clientes.