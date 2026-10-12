Campeche arranca vacunación contra influenza, Covid-19 y VPH; reportan más de 170 mil consultas por IRAS

Más de 170 mil consultas por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) se han registrado en Campeche, padecimientos que pueden complicarse y derivar en neumonías, principalmente en niñas, niños y adultos mayores, advirtió la Secretaría de Salud del Estado, al señalar que la influenza y el Covid-19 representan riesgos adicionales durante la temporada invernal.

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Ante este panorama, esta mañana arrancó la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal y contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2026-2027, con la que las autoridades sanitarias buscan reforzar la protección de la población mediante la aplicación de más de 364 mil dosis contra influenza y Covid-19, además de las vacunas contempladas para prevenir enfermedades asociadas al VPH.

El director de Servicios de Salud de la dependencia, Miguel Briceño Dzib, reveló que la meta para esta temporada es aplicar más de 257 mil vacunas contra la Influenza y más de 107 mil contra el Covid-19. Explicó que ambas inmunizaciones se actualizaron para ofrecer protección frente a los principales agentes que circulan, mediante una vacuna contra la Influenza que cubre dos tipos de influenza A, H1N1 y H3N2, así como un tipo de influenza B. Para Covid-19 se utilizarán biológicos de Moderna y Pfizer.

La vacunación estará dirigida prioritariamente a niñas y niños desde los seis meses de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades o condiciones que incrementen el riesgo de complicaciones. El funcionario llamó a estos grupos a acudir a los servicios de salud para recibir las dosis correspondientes, pues durante el invierno aumentan las probabilidades de contagio y de desarrollar cuadros graves.

De manera paralela, la campaña contra el VPH contempla la aplicación de la vacuna nonavalente, que protege contra nueve tipos del virus, a niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas, además de adolescentes y personas de grupos de riesgo que cumplan con los criterios establecidos. La inmunización busca prevenir infecciones relacionadas con distintos tipos de cáncer y otras enfermedades asociadas al virus.

La Secretaría de Salud destacó que la vacunación es una de las principales medidas de prevención colectiva y reiteró el llamado a proteger especialmente a la población más vulnerable, para reducir complicaciones, hospitalizaciones y riesgos durante la temporada invernal.

JGH