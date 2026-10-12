Aumentan las muertes por enfermedades crónicas en Campeche; afectan desde los 45 años

Las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y diabetes no solo elevan el riesgo de complicaciones en la salud de la población, también están asociadas con un número creciente de defunciones en Campeche. Además, preocupa que las muertes relacionadas con estos padecimientos se presenten cada vez en edades más tempranas, es decir, desde los 45 años.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas, en Campeche, en promedio siete de cada 10 defunciones vinculadas con estos padecimientos corresponden a hombres.

Saúl Díaz Sánchez, titular de la dependencia, llamó a la población a realizarse revisiones médicas periódicas para identificar factores de riesgo y prevenir complicaciones cardiovasculares.

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El funcionario recordó que el infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de muerte por enfermedades del corazón, tanto en el Estado de Campeche como en el país. A nivel nacional, los padecimientos cardiovasculares representan la principal causa de fallecimiento.

La hipertensión, la diabetes mal controlada, el colesterol elevado, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo aumentan el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Algunos de estos factores pueden pasar inadvertidos durante años, por lo que el chequeo regular permite detectar alteraciones y atenderlas antes de que deriven en complicaciones graves.

Díaz Sánchez recomendó no esperar a presentar síntomas para acudir a consulta. La medición de la presión arterial y la revisión de los niveles de glucosa y colesterol forman parte de las acciones básicas para vigilar la salud cardiovascular, especialmente en personas con antecedentes familiares o enfermedades crónicas.

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El infarto puede manifestarse con dolor o presión en el pecho, falta de aire, palpitaciones o desmayo. Ante síntomas de este tipo, la atención médica debe buscarse de inmediato, pues el tiempo es determinante para reducir el daño al corazón y otras secuelas.

Insistió en que la presencia de defunciones desde los 45 años refuerza la importancia de promover la prevención entre adultos jóvenes, además de mantener el seguimiento médico de quienes ya viven con hipertensión, diabetes u obesidad. Las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse o controlarse mediante la atención médica y cambios en factores de riesgo modificables.

La Coordinación Estatal insistió en que acudir a revisiones periódicas y mantener bajo control los padecimientos crónicos, puede reducir la probabilidad de complicaciones y muertes prematuras.