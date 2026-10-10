Lluvias en Campeche colapsan acceso a Isla Paraíso, Candelaria; temen quedar incomunicados

Las intensas lluvias e incrementos en los niveles de agua registrados en las últimas horas provocaron el colapso del camino principal que da acceso a la comunidad de Isla Paraíso, ubicada en el municipio de Candelaria, Campeche.

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La acumulación de agua dejó la carpeta asfáltica y los tramos de terracería completamente sumergidos, complicando severamente la movilidad y amenazando con dejar incomunicados a decenas de habitantes. La contingencia paralizó el tránsito de motocicletas, camiones de carga y transporte local, afectando el traslado de suministros básicos, la salida de cosechas agrícolas y la atención a emergencias médicas en la región.

Ante la falta de paso, los pobladores se ven forzados a sortear el tramo anegado a pie o realizar maniobras de riesgo para cumplir con sus actividades diarias. Por ello, las familias de Isla Paraíso hicieron un llamado de urgencia al Ayuntamiento de Candelaria, a la Secretaría de Obras Públicas del Estado y a la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam), exigiendo la presencia inmediata de maquinaria pesada para realizar labores de desazolve, colocación de balastre y la habilitación de un paso provisional de forma segura.

Mantienen monitoreo ante el posible desborde de ríos y desalojo de los habitantes / Especial

Por su parte, los cuerpos de emergencia emitieron un exhorto preventivo a la población para evitar transitar por la zona afectada, advirtiendo sobre el peligro de corrientes ocultas, desbordamientos adicionales y el riesgo de que los vehículos queden atrapados en socavones bajo el agua.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Obras Públicas no han publicado un peritaje oficial ni un censo que precise el número exacto de viviendas o familias con afectaciones directas; sin embargo, el corte carretero impacta de forma general a toda la comunidad de Isla Paraíso y zonas aledañas.

JGH