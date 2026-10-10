Síguenos

Última hora

Campeche

Cae falso agente de la FGR en Campeche; exigía 5 mil pesos a comerciantes por “derecho de piso"

Campeche

Lluvias en Campeche colapsan acceso a Isla Paraíso, Candelaria; temen quedar incomunicados

Las intensas lluvias inundaron el acceso principal a Isla Paraíso, en Candelaria, Campeche; habitantes piden maquinaria y un paso provisional ante el riesgo de quedar incomunicados.

Por Redacción Por Esto!

10 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Las lluvias recientes provocaron el colapso del camino principal hacia la comunidad de Isla Paraíso.
Las lluvias recientes provocaron el colapso del camino principal hacia la comunidad de Isla Paraíso. / Especial

Las intensas lluvias e incrementos en los niveles de agua registrados en las últimas horas provocaron el colapso del camino principal que da acceso a la comunidad de Isla Paraíso, ubicada en el municipio de Candelaria, Campeche.

Pasará 30 años en prisión por feminicidio de mujer en Candelaria

Noticia Destacada

Sentencian a José “N” a 30 años de cárcel por feminicidio en Candelaria

La acumulación de agua dejó la carpeta asfáltica y los tramos de terracería completamente sumergidos, complicando severamente la movilidad y amenazando con dejar incomunicados a decenas de habitantes. La contingencia paralizó el tránsito de motocicletas, camiones de carga y transporte local, afectando el traslado de suministros básicos, la salida de cosechas agrícolas y la atención a emergencias médicas en la región.

Ante la falta de paso, los pobladores se ven forzados a sortear el tramo anegado a pie o realizar maniobras de riesgo para cumplir con sus actividades diarias. Por ello, las familias de Isla Paraíso hicieron un llamado de urgencia al Ayuntamiento de Candelaria, a la Secretaría de Obras Públicas del Estado y a la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam), exigiendo la presencia inmediata de maquinaria pesada para realizar labores de desazolve, colocación de balastre y la habilitación de un paso provisional de forma segura.

Mantienen monitoreo ante el posible desborde de ríos y desalojo de los habitantes
Mantienen monitoreo ante el posible desborde de ríos y desalojo de los habitantes / Especial

Por su parte, los cuerpos de emergencia emitieron un exhorto preventivo a la población para evitar transitar por la zona afectada, advirtiendo sobre el peligro de corrientes ocultas, desbordamientos adicionales y el riesgo de que los vehículos queden atrapados en socavones bajo el agua.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Obras Públicas no han publicado un peritaje oficial ni un censo que precise el número exacto de viviendas o familias con afectaciones directas; sin embargo, el corte carretero impacta de forma general a toda la comunidad de Isla Paraíso y zonas aledañas.

JGH

Te puede interesar