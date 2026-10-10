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Trabajadores del IMSS protestan en Campeche por falta de insumos y mejores salarios

Trabajadores del IMSS marcharon de la Plaza de la República al Hospital General; rechazan el aumento del 2.9%, exigen un 10% y denuncian falta de insumos y médicos especialistas.

Por Alejandro Pech

10 de oct de 2026

1 min

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Trabajadores sindicalizados del IMSS volvieron a marchar en exigencia de mejoras laborales y operativas.
Trabajadores sindicalizados del IMSS volvieron a marchar en exigencia de mejoras laborales y operativas. / Alejandro Pech

Al grito de “¡No te vayas a enfermar porque no hay material!” y “¡Queremos salarios y pensiones dignas!”, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a salir a las calles a protestar.

Ante las manifestaciones, el Instituto reconoció el derecho de los trabajadores y jubilados a expresar sus inconformidades

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Esta vez, el contingente marchó desde la Plaza de la República con dirección al Hospital General de Zona del IMSS, invitando a la ciudadanía a sumarse a la causa al exigir insumos básicos y herramientas necesarias para brindar una atención adecuada a los derechohabientes.

La movilización obedece al rechazo rotundo del incremento salarial del 2.9% ofrecido por la institución, ya que la plantilla laboral exige de manera firme un aumento del 10%.

Asimismo, las y los manifestantes acusaron sufrir una severa sobrecarga de trabajo provocada por la falta de personal operativo y la marcada escasez de médicos especialistas, deficiencias que impactan directamente tanto en su desempeño como en la calidad del servicio de salud que recibe la población.

JGH

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