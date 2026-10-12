Tribunal Electoral obliga al IEEC a redistribuir 32.5 mdp entre partidos políticos de Campeche

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aprobó redistribuir 32 millones 542 mil 36 pesos de financiamiento público para los partidos políticos con acreditación ante el organismo, correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2026, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC).

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Durante la XXVII Sesión Extraordinaria, realizada de manera virtual, el acuerdo CG/A061/2026 fue avalado por mayoría de cinco votos a favor y uno en contra, luego de que la consejera electoral Nadine Abigail Moguel Ceballos manifestara su desacuerdo al considerar que la propuesta no garantiza plenamente los principios de certeza y legalidad.

La consejera explicó que su postura responde a diferencias de interpretación sobre las disposiciones legales que regulan el cálculo del financiamiento público y su distribución para actividades ordinarias y la obtención del voto. Señaló que, aunque el proyecto atiende la sentencia que ordenó emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado, mantiene sus objeciones jurídicas.

En la misma sesión, el Consejo General aprobó por unanimidad el acuerdo CG/A059/2026, mediante el cual respondió a la solicitud de organizaciones colectivas, asociaciones y personas activistas de la diversidad sexual para garantizar espacios de representación de la población LGBTTTIQA+ en los lineamientos para el registro de candidaturas. El IEEC informó que las opiniones recabadas se encuentran en proceso de recopilación y análisis, y serán tomadas en cuenta por el organismo electoral.

Finalmente, mediante el acuerdo CG/A060/2026, también aprobado por unanimidad, se autorizaron ajustes a los plazos del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2026-2027, derivados de la resolución INE/CG478/2026 del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las modificaciones comprenden fechas y periodos relacionados con los topes de gastos de precampaña y campaña, los procedimientos internos de selección de candidaturas, las precampañas, el retiro de propaganda electoral, la obtención de apoyo ciudadano para candidaturas independientes y el registro de convenios de coalición, entre otros aspectos del calendario electoral.

JGH