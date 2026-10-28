Catrinas y mascotas llenan de color el Centro Histórico de Campeche en La Ruta del Pixán 2026

Con gran creatividad, alrededor de 90 participantes, entre niños, adultos e incluso mascotas, acudieron a la quinta edición de La Ruta del Pixán, evento que en esta ocasión se llevó a cabo en la Plaza de la República, dentro del Centro Histórico de la capital.

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La realización del recorrido en el corazón de la ciudad representó un cambio de sede para esta tradición, luego de que en ediciones anteriores el evento se viniera desarrollando sobre la avenida del malecón Adolfo Ruiz Cortines.

Entre las caracterizaciones que más destacaron ante el público lució la de Dianeli Alamilla Peralta, de 16 años de edad, quien desfiló vestida como una Catrina Elegante, atuendo diseñado por el joven Jesús Enrique Balán Estrella, originario del poblado de Samulá, posicionándose entre las favoritas de la jornada.

Al sitio se congregaron aproximadamente 300 personas que disfrutaron del colorido espectáculo familiar, el cual se llevó a cabo como parte de las actividades culturales y tradicionales en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

JGH