Campeche anuncia suspensión de labores el 30 de octubre por Día de Muertos; servicios esenciales seguirán operando

El Gobierno de Campeche anunció que otorgará el viernes 30 de octubre como día de descanso para trabajadores de la administración estatal, con motivo de las celebraciones de Día de Muertos. Sin embargo, la medida no será general para todas las dependencias, debido a que los servicios esenciales deberán continuar operando para garantizar la atención a la ciudadanía.

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El anuncio se realizó durante el programa Martes del Jaguar, luego de que se recibieran diversas solicitudes para conceder el viernes como día libre y permitir que las familias dispongan de más tiempo para los preparativos de las festividades, entre ellos la elaboración de alimentos tradicionales y la instalación de altares.

Durante la transmisión se explicó que las secretarías de Educación y de Administración y Finanzas analizaban cómo aplicar la medida. Aunque se manifestó la intención de otorgar el descanso, todavía queda pendiente conocer las disposiciones administrativas que establezcan su alcance en las dependencias estatales.

¿Qué trabajadores descansarán el viernes 30 de octubre en Campeche?

El descanso anunciado está dirigido a los trabajadores de las dependencias del Gobierno del Estado de Campeche, aunque su aplicación dependerá de las funciones que desempeñe cada área.

Se aclaró que algunas instituciones no podrán suspender completamente sus actividades, particularmente aquellas encargadas de la seguridad pública y otros servicios esenciales que requieren atención permanente.

Para los trabajadores de estas áreas también se planteó la posibilidad de permitir salidas anticipadas, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. No obstante, no se estableció un horario general para concluir las jornadas laborales.

Por ello, será necesario conocer las indicaciones de cada dependencia para determinar qué personal podrá descansar el viernes 30 de octubre y cuáles serán las áreas que deberán mantener guardias o continuar con sus actividades habituales.

¿Habrá clases el 30 de octubre y el 2 de noviembre en Campeche?

Mientras se definen los alcances del descanso para los trabajadores estatales, los estudiantes de educación básica de Campeche tendrán cuatro días consecutivos sin clases, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario escolar estatal 2026-2027 de la Secretaría de Educación (Seduc).

El viernes 30 de octubre está programada una sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no acudirán a las aulas.

A este día se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, mientras que el lunes 2 de noviembre está señalado en el calendario como suspensión de labores docentes por la conmemoración del Día de Muertos.

De esta manera, los estudiantes disfrutarán de un megapuente de cuatro días. Sin embargo, es importante precisar que estas fechas sin clases ya estaban contempladas en el calendario escolar y no forman parte de una suspensión extraordinaria anunciada para el sector educativo.

Durante el Martes del Jaguar también se planteó la posibilidad de que los docentes realicen la sesión del Consejo Técnico Escolar del viernes mediante una modalidad en línea, aunque esta propuesta requiere una indicación oficial de la Seduc.

¿Cuándo regresarán a clases los estudiantes de Campeche?

De acuerdo con el calendario escolar, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases el martes 3 de noviembre de 2026, después del periodo de cuatro días sin actividades escolares.

Estudiantes de nivel básico tampoco tendrán clases desde el viernes 30 de octubre. / Especial

La fecha de regreso se mantiene conforme a la programación oficial, salvo que las autoridades educativas anuncien alguna modificación.

¿La suspensión de labores del 30 de octubre aplica para empresas privadas?

El anuncio está relacionado con los trabajadores de la administración pública estatal, por lo que no implica una suspensión obligatoria de labores para empleados de empresas privadas, ayuntamientos o dependencias federales.

Además, el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre no están contemplados como días de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

En consecuencia, las empresas privadas podrán mantener sus actividades habituales, mientras que cualquier descanso adicional dependerá de los acuerdos laborales o las disposiciones internas de cada centro de trabajo.

JGH