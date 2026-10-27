Pintores de tumbas en Hopelchén mantienen tarifas pese a caída del 30% rumbo al Día de Muertos

En comparación con el año pasado, descendió un 30 por ciento el trabajo de lavado, pintura y rotulación de tumbas y criptas en el cementerio de la ciudad, previo a la celebración del Día de Muertos, señaló el pintor y rotulista Jhony Nelson Echazarreta Escobar, quien dijo que espera que en los siguientes días mejore la ocupación y la demanda de mano de obra para esos trabajos.

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Entrevistado mientras rotulaba varias tumbas, el popular pintor de la ciudad de Hopelchén expresó que, en comparación con el año pasado, cuando faltaba una semana para la celebración de los fieles difuntos, ya tenía trabajo de lavado de tumbas, pintura y rotulación de estas.

“Quién sabe qué pasa, desde el viernes estoy en el cementerio ofreciendo mis servicios y son contadas las personas que me han ocupado para esos trabajos”, agregó Jhony, cuando en otros años había buena ocupación de su mano de obra.

Mencionó que, como cada año, él y otros compañeros suyos acuden al cementerio unos 10 días antes de la celebración del Día de Muertos para ofrecer sus servicios, pero en esta ocasión solo él y otro compañero, conocido como “Chalak”, están trabajando. Los otros llegaron y, al ver que no los ocupaban porque bajó la demanda de sus servicios, optaron por irse a buscar trabajo en otros lados.

Señaló que los precios de su trabajo en el cementerio son los mismos del año pasado: el lavado de una tumba cuesta 100 pesos, mientras que el retoque de rotulación de un libro cuesta 200 pesos e incluye letras, números, flores y cruces, entre otros elementos.

Añadió que el raspado de pintura vieja, lavado de la tumba, pintura en general y rotulación cuesta 350 pesos, aunque depende del tamaño de la tumba y de las condiciones de deterioro en que se encuentre.

Echazarreta Escobar estimó que, hasta el momento, la demanda de sus servicios ha descendido un 30 por ciento en comparación con 2025, e indicó que una posible causa es que muchas tumbas que fueron dejadas en buenas condiciones el año pasado aún se ven bien, por lo que los dolientes no les dieron mantenimiento este año.

Sin embargo, señaló que espera que la situación mejore entre el miércoles y el sábado, aunque expresó que ahora las mismas familias acuden y lavan, pintan y hasta rotulan las tumbas de sus seres queridos.

JGH