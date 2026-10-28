Dios del agua aleja a los visitantes en el cenote de Sacalaca en José María Morelos

La donación de una escultura que representa la figura del dios del agua en el cenote de Sacalaca, hace un mes, como un atractivo más del lugar, resultó contraproducente, pues de acuerdo con el administrador de ese lugar, Braulio Álvarez, desde que colocaron esa escultura dentro de la dolina dejaron de llegar visitantes.

Dijo, “antes que donarán al Yuun Ha (Dios del agua) llegaban visitantes al cenote cada dos o tres días y también los fines de semana”. Lo curioso, aseguró, es que desde que lo colocaron donde se encuentra actualmente, dejaron de llegar visitantes, y eso es extraño, puntualizó.

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El 17 de septiembre pasado fue donado al comité qué administra el cenote, encabezado por Miquras Chi Cohuo. La escultura citada fue elaborada por el artista Carlos Pacheco.

El Dios de la lluvia fue colocado en una de las grutas más amplias del cenote. Desde que fue instalado ahí se le prenden velas y veladoras para que cuide el lugar.