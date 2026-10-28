Clima en Campeche este jueves 29 de octubre: prevén lluvias y temperaturas de hasta 35 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 29 de octubre un ambiente caluroso y lluvias en Campeche, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius e intervalos de chubascos que podrían dejar acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en distintas zonas del estado, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones durante sus actividades al aire libre.

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De acuerdo con el pronóstico del organismo federal, las precipitaciones estarán relacionadas con la presencia de canales de baja presión en el territorio nacional y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Estas condiciones también favorecerán lluvias en otras entidades del sureste mexicano, como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, aunque el reporte no especifica los municipios campechanos donde se concentrarán las precipitaciones.

Pese a la posibilidad de lluvias, el calor continuará en Campeche, con valores máximos de hasta 35 grados Celsius. Aunque la entidad no figura entre los estados con pronóstico de precipitaciones fuertes o intensas, los chubascos podrían ocasionar encharcamientos temporales en zonas con problemas de drenaje, por lo que se recomienda evitar cruzar calles con acumulaciones de agua y mantenerse pendiente de los avisos de Protección Civil.

Por otra parte, el SMN informó que la tormenta tropical Vance se debilitará a una baja presión remanente durante el jueves, mientras se desplaza sobre el sur del golfo de California. Sus principales efectos se concentrarán en el noroeste y occidente de México, por lo que las lluvias previstas para Campeche no están relacionadas directamente con este sistema, sino con los canales de baja presión y el ingreso de humedad que continuará afectando a la península de Yucatán.

JGH