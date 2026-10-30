¿Qué universidades de Campeche no tendrán clases el lunes 2 de noviembre? Lista de instituciones

El Instituto Campechano y la Universidad Autónoma del Carmen confirmaron la suspensión de actividades académicas y laborales para el próximo lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, por lo que sus comunidades universitarias retomarán las actividades ordinarias hasta el martes 3 de noviembre.

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En el caso del Instituto Campechano, la institución informó que el lunes 2 de noviembre se suspenden las labores conforme a su Calendario Escolar 2026-2027, aprobado por el Consejo Superior el 14 de julio de 2026. Además, estableció como días de asueto el viernes 30 y sábado 31 de octubre, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural, la convivencia familiar y la preservación de las tradiciones. Sin embargo, aclaró que las actividades programadas con anticipación deberán realizarse en las fechas y horarios previstos.

El Instituto Campechano fundamentó el paro en su Calendario Escolar 2026-2027 aprobado por su Consejo Superior. / Especial

Por su parte, la Universidad Autónoma del Carmen informó que su Consejo Universitario aprobó la suspensión de labores del viernes 30 de octubre, a solicitud del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen, para favorecer la convivencia familiar durante las celebraciones de los fieles difuntos.

El descanso del 2 de noviembre en la UNACAR está estipulado como obligatorio en su Contrato Colectivo de Trabajo. / Especial

Asimismo, confirmó que el lunes 2 de noviembre se suspenderán las labores y los servicios universitarios, debido a que la fecha está contemplada como día de descanso obligatorio en la cláusula 20, inciso f, de su Contrato Colectivo de Trabajo.

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De acuerdo con los comunicados oficiales de ambas instituciones, las actividades ordinarias se reanudarán el martes 3 de noviembre de 2026, en los horarios correspondientes. La suspensión aplica a sus respectivas comunidades educativas y laborales, por lo que no debe interpretarse como un anuncio general para todas las escuelas públicas y privadas de Campeche.

JGH