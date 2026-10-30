¿Vas al Festival del Día de Muertos en Pomuch 2026? Estos son los horarios de autobuses desde Campeche

Con motivo del Festival de Día de Muertos Pomuch para el Mundo 2026, que se celebrará este sábado 31 de octubre, la empresa Autobuses ATS dio a conocer los horarios de transporte entre la ciudad de Campeche y la localidad de Pomuch, en el municipio de Hecelchakán, para facilitar el traslado de visitantes que acudirán a las actividades tradicionales.

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El servicio contempla salidas desde las primeras horas de la mañana y corridas de regreso hasta la noche, con el objetivo de ofrecer alternativas de movilidad a quienes deseen conocer las celebraciones de Día de Muertos en esta comunidad, reconocida por la tradicional limpieza de huesos de sus difuntos, conocida como Choo Ba'ak.

Además de las rutas entre Campeche y Pomuch, la empresa anunció un servicio económico de transporte dentro de la localidad, que conectará la estación de autobuses con distintos puntos del poblado y la zona del cementerio ejidal.

¿A qué hora salen los autobuses de Campeche a Pomuch el 31 de octubre?

De acuerdo con el itinerario difundido por Autobuses ATS, los viajes desde Campeche hacia Pomuch comenzarán a las 4:00 de la mañana, con salidas adicionales a las 5:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00 horas.

Durante la tarde, las corridas estarán programadas a las 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 y 17:45 horas, mientras que las últimas salidas serán a las 19:00 y 20:30 horas.

De esta manera, los visitantes podrán elegir entre distintos horarios para trasladarse a Pomuch y participar en las actividades culturales y religiosas programadas durante el festival.

Horarios de autobuses de Pomuch a Campeche

Para quienes regresen a la capital campechana, ATS informó que los autobuses desde Pomuch hacia Campeche comenzarán a operar a las 6:20 de la mañana, con corridas a las 8:30, 10:12 y 10:30 horas.

El último autobús de regreso saldrá de Pomuch a las 23:30 horas.

Posteriormente, las salidas estarán disponibles a las 12:30, 13:42, 14:42, 16:12, 17:42, 18:12 y 19:42 horas.

Durante la noche, los visitantes contarán con viajes a las 20:42, 21:42, 22:12 y 23:30 horas, siendo esta última la corrida más tardía anunciada para regresar a Campeche.

La programación permitirá a quienes asistan a las actividades vespertinas y nocturnas del festival contar con opciones de transporte de regreso.

Habrá transporte económico dentro de Pomuch para llegar al cementerio ejidal

Como parte del operativo de movilidad para el sábado 31 de octubre, Autobuses ATS también anunció un servicio económico desde la estación de Pomuch hacia las zonas de Rincón, Pomuch y San Miguel, en dirección al cementerio ejidal.

Este transporte operará dentro del poblado y estará dirigido a las personas que necesiten desplazarse hacia el camposanto, uno de los puntos de mayor interés durante las celebraciones del Día de Muertos.

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Sin embargo, la empresa no precisó el costo del pasaje ni los horarios específicos de este servicio local, por lo que los usuarios deberán consultar esa información directamente con el personal de transporte.

El Festival Pomuch para el Mundo 2026 se realizará el sábado 31 de octubre, con actividades relacionadas con las tradiciones funerarias de la comunidad, que cada año atraen a visitantes interesados en conocer las costumbres del Janal Pixán y la limpieza de huesos que las familias realizan en el cementerio.

JGH