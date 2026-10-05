Hijos de víctimas de feminicidio recibirán protección sin esperar sentencia en Campeche

Niñas, niños y adolescentes que pierdan a su madre por un posible feminicidio podrán recibir atención y protección desde las primeras etapas de la investigación, sin tener que esperar una sentencia firme para acceder a medidas de ayuda en Campeche.

El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, encaminada a reforzar la atención de las víctimas indirectas de feminicidio y, particularmente, de menores que quedan en situación de orfandad.

La modificación establece que desde el momento en que un hecho sea investigado como posible feminicidio, las autoridades deberán identificar, orientar y canalizar a las posibles víctimas indirectas, con el propósito de evitar que permanezcan sin acompañamiento mientras avanza el proceso penal.

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En el caso de niñas, niños y adolescentes, la atención deberá abarcar áreas psicológicas, jurídicas, sociales, educativas y médicas, además de contemplar medidas de asistencia, protección y seguimiento de acuerdo con las necesidades de cada caso.

La reforma también establece la coordinación entre autoridades estatales y municipales para proporcionar una atención prioritaria, especializada y gratuita después de la pérdida de la madre.

Uno de los puntos relevantes es que la falta de reconocimiento formal de una persona como víctima no será impedimento para otorgarle ayuda inmediata, asistencia, atención o protección, evitando que los procedimientos administrativos retrasen la intervención institucional.

Además, se contempla la posibilidad de que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado disponga de un apartado específico destinado a niñas, niños y adolescentes considerados víctimas indirectas de feminicidio.

La iniciativa fue presentada por el diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano y recibió adhesiones de legisladoras de Morena, PVEM y una diputada independiente.

Refuerzan interés superior de la niñez

Durante los trabajos legislativos también se aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche para reforzar la aplicación del principio del interés superior de la niñez.

Las autoridades tendrán que analizar desde el inicio las consecuencias que sus decisiones podrían tener sobre derechos fundamentales como educación, salud, desarrollo y entorno familiar.

Cuando existan diferentes alternativas para resolver un asunto relacionado con menores, deberá elegirse aquella que otorgue una mayor protección a sus derechos y dejarse documentado cómo fueron considerados antes de tomar la decisión.

Piden revisar carreteras de Calakmul

En la misma jornada, el Congreso aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) una evaluación de caminos y carreteras estatales que conectan comunidades de Calakmul.

El objetivo será identificar tramos que requieran mantenimiento, conservación, rehabilitación o reconstrucción, para posteriormente programar las obras de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Entre las localidades contempladas se encuentran Once de Mayo, Guillermo Prieto, Pioneros del Río Xnohá, Nueva Vida, Mancolona, Flores Magón, Centauro del Norte, La Guadalupe, Dos Lagunas Sur, Blasillo, Felipe Ángeles y Hermenegildo Galeana, entre otras.

La dependencia deberá informar al Poder Legislativo sobre las condiciones detectadas, las acciones previstas y las fechas estimadas para su atención.