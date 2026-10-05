Hazaña médica en el IMSS Campeche: salvan madre y a bebé prematura de apenas 988 gramos

Una joven madre originaria de Calkiní y su bebé prematura lograron sobrevivir a una severa emergencia obstétrica y neonatal, derivado de la atención especializada y del trabajo coordinado del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche.

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La pequeña Lupita nació en julio pasado con apenas 988 gramos de peso, luego de que su madre, quien cursaba un embarazo de alto riesgo, presentara preeclampsia severa derivada de un pico elevado de presión arterial. Tras 34 días de atención hospitalaria continua, la recién nacida logró alcanzar un peso de un kilo 880 gramos y fue dada de alta con éxito.

El caso comenzó en el Hospital Rural de Hecelchakán, donde el equipo médico detectó la complicación y solicitó el apoyo de la red hospitalaria de la entidad. Después de una valoración integral, se determinó su traslado inmediato al Hospital de Gineco Pediatría Número 15 del IMSS, en Ciudad del Carmen, para recibir atención de alta especialidad bajo la política de Cero Rechazo.

Una joven madre originaria de Calkiní y su bebé prematura sobrevivieron a una emergencia obstétrica y neonatal.

Una vez en el nosocomio carmelita, se concretó el nacimiento prematuro y la recién nacida fue ingresada de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Posteriormente pasó al área de prematuros, donde permaneció bajo estricta vigilancia médica y fue incorporada al programa Madre Canguro y a un esquema de lactancia materna exclusiva.

Durante los 34 días de estancia hospitalaria entre la UCIN y la sala de prematuros, la pequeña mostró una evolución favorable, con incremento progresivo de peso y mejoría en el reflejo de succión. Paralelamente, la madre recibió capacitación constante sobre técnicas de lactancia y los cuidados necesarios para el desarrollo integral de la menor.

Personal de Trabajo Social apoyó a la madre con alojamiento en un albergue cercano al nosocomio. / Especial

Para mantenerse cerca de su hija, la joven contó con el respaldo de la Coordinación de Trabajo Social y personal voluntario, quienes le brindaron apoyo con estancia en un albergue cercano al hospital. Esto permitió fortalecer el vínculo afectivo y garantizar su participación directa en el proceso de recuperación.

“Estoy muy agradecida con los doctores y con todos los enfermeros que me apoyaron, que buscaron la forma para salvarme a mí y a mi bebé”, expresó la madre al reconocer la labor del personal de salud al recibir el alta médica.

El IMSS Campeche destacó que este caso refleja la importancia de la atención coordinada entre unidades médicas y refrendó su compromiso de brindar servicios oportunos y de alta calidad a mujeres de comunidades alejadas, con especial énfasis en la salud materno neonatal.

JGH