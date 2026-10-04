Choque contra dos camionetas manda a motociclista al hospital en Calkiní

Fuerte accidente se registró en las últimas horas de ayer cuando un motociclista fue impactado por una camioneta negra que intento cruzar la calle originando que el motociclista después del impacto terminara proyectándose con otra camioneta de paquetería donde el motociclista termino con fractura de una pierna, por lo que rápidamente curiosos que presenciaron el accidente solicitaron apoyo médico ya que el motociclista tenia una fractura interna.

Los hechos ocurrieron en el cruzamiento de las calles 25 por 18 donde transitaban ambos vehículos en donde en el barrio de Kukab estaba la fiesta del gremio en honor a San Miguel Arcángel por ll que dicha calle estaba congestionada por lo que el motociclista circulaba a exceso de velocidad cuando se dio este fuerte accidente que casi le cuesta la vida, tras el percance protección civil cerró la circulación en dicho tramo para evitar otro accidente curiosos e incluso protección civil activaron los números de emergencia.

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Por lo que al lugar primeramente llegaron los paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias quienes atendieron al motociclista quien sufrió fuerte fractura a la altura de la pivia y el peroné por lo que rápidamente fue trasladado al hospital integral IMSS Bienestar para su pronta valoración médica mientras que su caballo de acero quedó tirado en medio de las dos camionetas donde lo vecinos y curiosos no se explicaban como ocurrió el fuerte accidente.

Mas tarde llegaron elementos de la policía municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos por lo que al ver la magnitud del accidente solicitaron una grúa para trasladar los vehículo a los patios de la dirección de seguridad pública municipal para que ahí las aseguradoras lleguen en un cuerdo, ya que las dos camionetas sufrieron daños de consideración al igual que la motociclista que quedó en pérdida total.