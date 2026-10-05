Mes de la Campechanidad: qué significa el escudo de Campeche

Octubre se pinta de rojo y azul, aparecen los tradicionales trajes regionales, regresan bailes, gastronomía, música y expresiones populares a escuelas y espacios públicos. Es el Mes de la Campechanidad, una celebración dedicada a reconocer las raíces, historia y tradiciones que forman parte de la identidad de Campeche.

Pero entre los símbolos que aparecen durante estas fechas existen dos especialmente representativos: el escudo de Campeche y el traje regional de la campechana. ¿Qué significan y de dónde vienen?

¿Por qué octubre es el Mes de la Campechanidad?

Noticia Destacada Hijos de víctimas de feminicidio recibirán protección sin esperar sentencia en Campeche

Octubre tiene un significado histórico particular para Campeche debido a que el 4 de octubre de 1540 fue fundada legalmente la Villa y Puerto de San Francisco de Campeche por Francisco de Montejo, el Mozo.

A partir de esta fecha, durante octubre se realizan actividades encaminadas a recordar y preservar las manifestaciones culturales del estado. Dependencias estatales han definido el Mes de la Campechanidad como un periodo para promover el orgullo de pertenecer a Campeche y difundir sus valores sociales y culturales.

En escuelas y espacios públicos suelen realizarse desfiles, bailes regionales, exposiciones, muestras gastronómicas y actividades relacionadas con la historia, los juegos tradicionales, los monumentos y las costumbres campechanas.

La celebración no se limita únicamente a recordar la fundación de San Francisco de Campeche. Con el paso del tiempo se ha convertido en una oportunidad para hablar de una identidad construida con raíces mayas, historia colonial, tradición marinera, gastronomía y costumbres populares.

¿Qué significa el escudo de Campeche?

Uno de los símbolos que más aparece durante estas celebraciones es el característico escudo rojo y azul de Campeche.

El escudo de armas de San Francisco de Campeche fue otorgado en 1777 por el rey Carlos III de España y está formado por cuatro cuarteles.

Dos contienen castillos sobre fondo rojo, mientras que los otros dos muestran galeones sobre fondo azul.

Los elementos resumen buena parte de la historia de la antigua ciudad.

Los castillos representan su carácter fortificado, relacionado con las murallas, baluartes y construcciones defensivas levantadas para proteger a Campeche de los ataques que sufrió durante su época como importante puerto.

Los galeones representan su vocación marinera, pues durante siglos el mar fue fundamental para el comercio y desarrollo de la ciudad.

La propia Autoridad del Patrimonio Cultural de Campeche resume esta combinación como una representación de la ciudad amurallada y su vocación marinera.

Alrededor del escudo aparece además el cordón de San Francisco, relacionado con el nombre histórico de San Francisco de Campeche, y en la parte superior se encuentra la corona real correspondiente a su origen como escudo concedido durante el periodo novohispano.

Así, castillos y barcos no son solamente adornos: cuentan la historia de una ciudad que tuvo que defenderse por tierra mientras vivía del mar.

¿Cómo es el traje regional de Campeche?

Otro de los grandes protagonistas de octubre es el traje regional femenino, utilizado actualmente en bailes, festivales, ceremonias y actividades culturales.

La Autoridad del Patrimonio Cultural señala que esta vestimenta se remonta al siglo XIX.

Uno de sus elementos más reconocibles es la blusa blanca bordada a mano, en la que tradicionalmente pueden aparecer diseños florales, entre ellos flores de cebolla o calabaza.

La acompaña una falda larga, cuyo color puede variar, adornada con elementos decorativos como olanes y encajes.

El conjunto se complementa tradicionalmente con un rebozo de Santa María, además de accesorios como rosarios, cadenas salomónicas y aretes elaborados con monedas.

El peinado también forma parte de la vestimenta: el cabello puede llevarse en trenzas acompañadas de un moño que combina con el color de la falda.

Más que un atuendo para presentaciones folklóricas, el traje se convirtió con el paso del tiempo en una de las imágenes más reconocibles de la mujer campechana.

Incluso el monumento conocido como “La Campechana”, inaugurado en 2007, representa a una mujer portando esta indumentaria tradicional como homenaje a las mujeres de la ciudad.

Mucho más que vestirse de campechano

El Mes de la Campechanidad permite que las nuevas generaciones conozcan elementos que forman parte de la historia local y que podrían perderse si dejan de transmitirse.

Las palabras de origen maya, leyendas de los barrios, pregones, música, bailes, gastronomía, juegos tradicionales, vestimenta y edificios históricos forman parte de ese patrimonio.

Por eso, cuando durante octubre aparecen nuevamente los colores del traje regional o el escudo rojo y azul, detrás de ellos existe una historia que va mucho más allá de una celebración.

El castillo recuerda a la ciudad fortificada; el galeón, su relación inseparable con el mar; y el traje regional mantiene viva una imagen que ha acompañado durante generaciones a la identidad campechana.

En eso consiste buena parte del Mes de la Campechanidad: no solamente celebrar ser campechano, sino conocer por qué Campeche es Campeche.