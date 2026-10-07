“Me acusaron de robo": Campechano denuncia presunto despido injusticado en conocida pizzería

Un trabajador de una conocida pizzería ubicada cerca de la estatua del Pescador, en la capital de Campeche, denunció a través de redes sociales un presunto despido injustificado y aseguró que personal de Recursos Humanos lo presionó para firmar una renuncia voluntaria, bajo el argumento de que así evitaría referencias negativas al buscar otro empleo.

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De acuerdo con su testimonio, comenzó a trabajar el 6 de agosto de 2025 y este miércoles 7 de octubre de 2026 le comunicaron la rescisión de su contrato por un incidente registrado en marzo, cuando desempeñaba labores de cajero. El denunciante explicó que dio mal un cambio, lo que ocasionó un faltante de dinero que, según afirmó, cubrió al terminar su turno.

El trabajador sostuvo que informó lo ocurrido al encargado y que posteriormente fue trasladado al área de cocina, donde permaneció dedicado a la elaboración de pizzas y otros productos. Aseguró que, desde entonces, no volvió a trabajar en caja y consideraba que el asunto había quedado resuelto.

Según su relato, personal de Recursos Humanos lo llamó mientras realizaba sus labores y le mostró imágenes en las que aparecía tomando dinero de la caja registradora y entregando cambio a un cliente. Afirmó que esas imágenes fueron utilizadas para señalar una supuesta malversación de fondos, acusación que rechazó al sostener que correspondían a sus actividades habituales como cajero.

El denunciante aseguró que le presentaron una hoja de renuncia voluntaria y le ofrecieron alrededor de cuatro mil pesos como finiquito. También afirmó que le dijeron que, si firmaba, al solicitar referencias laborales se informaría que había renunciado, sin mencionar el supuesto manejo irregular de dinero.

“Yo no estoy renunciando voluntariamente, tú me estás despidiendo”, expresó al recordar su respuesta. Señaló que pidió consultar la situación con su madre, pero que le insistieron en firmar en ese momento. Tras hablar con ella, decidió no suscribir el documento y acudir a conciliación laboral.

El trabajador indicó que recibió asesoría y que, al momento de su testimonio, no le habían entregado el finiquito ofrecido. Además, manifestó preocupación por las posibles referencias que la empresa pudiera proporcionar y por eventuales represalias contra su hermano, quien, según relató, trabaja para la misma cadena en otra sucursal.

Explicó que difundió el video para pedir orientación y dar a conocer lo ocurrido, pues necesita encontrar otro empleo. Las acusaciones corresponden a su versión de los hechos; en el material proporcionado no se incluye una postura de la empresa ni una resolución de la autoridad laboral sobre el caso.

JGH