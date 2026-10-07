Aparatoso choque contra árbol cerca de Nuevo Campechito deja tres lesionados, incluido un menor

Un fuerte accidente carretero registrado cerca del puente de San Pedro, a escasos kilómetros de Nuevo Campechito, dejó como saldo a dos mujeres y un menor de edad lesionados, luego de que el automóvil en el que viajaban saliera de la carretera y se impactara de frente contra un árbol.

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Los hechos ocurrieron cuando la conductora de un automóvil Changan Alsvin, color rojo, con matrícula DJA-625-B del estado de Campeche, circulaba por la zona y, al tomar una curva, presuntamente perdió el control de la unidad.

De acuerdo con la versión de un automovilista que circulaba detrás, el vehículo continuó en línea recta hacia el costado izquierdo de la carretera, salió de la superficie de rodamiento y se internó en el acotamiento, hasta terminar impactándose violentamente contra un árbol.

El saldo del percance vial fue de dos mujeres adultas y un niño con heridas de consideración. / Israel Lozano

El fuerte choque provocó cuantiosos daños materiales en la parte frontal del automóvil. En el interior viajaban dos mujeres y un menor de edad, quienes resultaron lesionados; las dos adultas presentaban manchas de sangre, mientras que el pequeño sufrió una lesión en el rostro que también le provocó sangrado.

Habitantes de la zona que se percataron del accidente acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes, mientras solicitaban con urgencia el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribó una ambulancia de SENTRA, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir valoración y atención médica. Asimismo, familiares de las personas accidentadas fueron notificados sobre lo ocurrido.

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Al lugar también llegaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se efectuaban las labores correspondientes y se evaluaban los daños ocasionados por el aparatoso accidente.

JGH