Al menos 14 personas murieron en bombardeos rusos que golpearon el domingo varias zonas aledañas a la capital ucraniana, donde rescatistas buscan a residentes atrapados bajo los escombros de un bloque de apartamentos que se derrumbó parcialmente tras el ataque.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Kiev en los últimos seis meses, incluidos bombardeos contra zonas de viviendas, cuando se avecina el invierno con temperaturas por debajo de los 0ºC en medio de la guerra, tras la invasión que comenzó en febrero de 2022.

Un ataque nocturno contra Dimer, a unos 45 kilómetros al norte de la capital ucraniana, alcanzó un edificio de cinco plantas y causó la muerte de al menos 10 personas, según el responsable regional de Kiev, Timur Tkachenko.

"Los rescatistas recuperaron el cuerpo de otra mujer. El número de muertos es de diez personas", escribió Tkachenko en Telegram el lunes. Antes había informado de nueve muertos.

El servicio de emergencias del país afirmó anteriormente que estaba buscando a 11 personas, entre ellas dos niños, que aún no eran localizados.

El defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, calificó el ataque como parte de la "guerra genocida de Rusia contra Ucrania" e instó al mundo a "dejar de mirar hacia otro lado".

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Otras tres personas murieron y 15 resultaron heridas, incluidos tres niños, en Vishneve, donde un bombardeo que golpeó un supermercado. En Bila Tserkva, al sur de la capital ucraniana, otra persona murió por un ataque que incendió su vivienda.

Rusia también atacó una subestación eléctrica en la región de Dnipropetrovsk, afirmó el primer ministro de Ucrania, Sergiy Koretsky, en las redes sociales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió esta semana una respuesta "dolorosa" después de los ataques ucranianos que dañaron el puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Moscú.

Su advertencia llegó tras participar en una histórica cumbre junto a los presidentes de Estados Unidos y China.

Ucrania atacó el puente tres veces en una semana, cortando la parte utilizada por vehículos y paralizando los servicios de trenes.