Arropados por un colmado Estadio Banorte, los 49ers de San Francisco vencieron 35-10 a los Vikings de Minnesota este domingo ante 85 mil 612 espectadores en el noveno y último partido internacional de la temporada 2026 de la NFL.

El quarterback Brock Purdy con tres pases para anotación, dos para el ala cerrada George Kittle, lideró el triunfo ante la mejor defensa de la liga.

En la Conferencia Nacional, San Francisco encabeza la División Oeste con nueve triunfos y una derrota. Minnesota es tercero de la División Norte (7-3).

Lo lamentable para San Francisco fue una lesión de tobillo del tackle ofensivo Colton McKivitz. Los 49ers fueron locales en este partido realizado en territorio mexicano.

Noticia Destacada Colton McKivitz; linero de los 49ers sufre fuerte lesión durante juego de NFL en México

El estadio vibró con la espectacular presentación de cada jugador, y más aún cuando fue anunciada la presencia del histórico receptor Jerry Rice.

Desde las horas previas al partido, la mayoría de los aficionados de San Francisco fue abrumadora. Un imponente cántico de "Lets go, niners!" resonó en las inmediaciones del estadio desde un autobús descapotable, repleto de seguidores.

La NFL tiene unos 40 millones de aficionados en México, y San Francisco es una de las tres franquicias con más apoyo en el país.

"Esta pasión se la debemos a Joe Montana", dijo Horacio Esparza, contador de 48 años, quien vestía un jersey con el número 16 del legendario mariscal de campo, cuatro veces ganador del Super Bowl.

En menor cantidad, seguidores de Minnesota destacaron por sus pintorescos cascos con cuernos.

Abraham Ríos, aficionado de 60 años próximo a jubilarse, llamó la atención con una capucha de vikingo, bordada con estambre desde los cuernos hasta la barba.

"Tengo más de 50 años apoyando a los Vikingos", comentó tras atender a otros aficionados que le pedían tomarse fotos con él.

Este juego marcó el regreso de la NFL a Ciudad de México después de tres años, debido a la remodelación del estadio para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La NFL ha celebrado 71 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, en nueve países. El primero fue México en 2005. En 2026 Australia y Francia se sumaron a la internacionalización de la liga.