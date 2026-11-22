La competencia en ‘La Granja VIP' entra en su recta final tras una intensa gala de eliminación este domingo 22 de noviembre. En este día se escogió al undécimo eliminado de la segunda temporada del show, lo que ha dejado un total de siete participantes dentro del programa.

Durante la transmisión en vivo de esta noche, fueron un total de cinco celebridades las que se enfrentaron al veredicto del público en una placa de nominados que sorprendió a los interesados: Manelyk González, Kevyn "Bicolor" Contreras, Niurka Marcos, Mario "Mono" Osuna y Daniela Alexis.

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¿Quién fue el undécimo eliminado de ‘La Granja VIP’?

Conforme avanzó la noche, la tensión aumentó a medida que se revelaban los nombres de los concursantes salvados por los votos de la audiencia y que podrían quedarse una semana más dentro de ‘La Granja VIP’, además de tener oportunidad de ganar la competencia.

Manelyk González fue la primera en asegurar su permanencia y regresar a la granja, seguida por Kevyn Contreras y Niurka Marcos, lo que dejó el duelo final entre Mario "Mono" Osuna y "La Bebeshita". Finalmente, el resultado de las votaciones favoreció a Osuna, sellando la salida de Daniela Alexis de la segunda temporada del programa.

Con esta eliminación, el grupo de celebridades que continúa en la contienda se reduce cada vez más rumbo a la gran final, lo que podrá generar fricciones, cambios de estrategia y sobre todo un ambiente llenó de tensión con la finalidad de saber quién será el siguiente eliminado de la granja.

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