El Ejército mexicano informó este domingo que capturó a ocho presuntos integrantes de la banda del capo del narcotráfico Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", detenido el pasado viernes y que era buscado por Estados Unidos.

Los ocho sospechosos fueron identificados como parte de los pistoleros que participaron en la violenta reacción ocurrida tras la captura de su líder en Guasave, en el estado de Sinaloa.

Las capturas se realizaron durante un recorrido de militares, quienes "fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de un grupo delictivo" de Meza, detalló la Defensa en la red social X. Los uniformados también decomisaron armas de grueso calibre y seis vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal.

Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a inmediaciones del poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, Sin., fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de un grupo delictivo. Al repeler la agresión, se logró la detención de 8 integrantes, entre ellos un menor de edad, de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, facción “Chapo Isidro”, quienes participaron en los bloqueos del día 20 de noviembre tras la detención de Fausto N; y el aseguramiento de 1 ametralladora Cal. .50”, 1 fusil Barrett Cal. .50”, 1 ametralladora Minimi Cal. 5.56 mm, 6 armas largas, 4 armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, diverso equipo táctico y 6 vehículos, de los cuales 2 cuentan con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras. Los detenidos y lo asegurado serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones correspondientes. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 23, 2026

"Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a inmediaciones del poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, Sin., fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de un grupo delictivo".

"Al repeler la agresión, se logró la detención de 8 integrantes, entre ellos un menor de edad, de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, facción “Chapo Isidro”, quienes participaron en los bloqueos del día 20 de noviembre tras la detención de Fausto N", detalló en su publicación la Sedena.

El "Chapo Isidro", líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido la noche del viernes en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, donde figuraba en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

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La captura desató una violenta reacción de los pistoleros leales a Meza, quienes montaron bloqueos viales con vehículos incendiados y prendieron fuego a numerosos comercios. El Ejército informó el sábado que en los enfrentamientos murieron cuatro militares y siete pistoleros.

Tras la violenta noche del viernes, en distintos puntos de Guasave han sido localizados al menos seis cadáveres, según reportes policiales, que no detallan si murieron en el marco de los enfrentamientos.