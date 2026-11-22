La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ ha ganado gran atención del público gracias a las diversas celebridades que se han reunido. Aunado a esto; cada domingo el público tiene toda su atención para conocer al competidor que saldrá de la casa, y este 22 de noviembre no fue la excepción.

Durante este domingo tuvo lugar la segunda gala de eliminación del programa producido por HotSpanish, esto llevó a conocer al segundo participante que fue obligado a salir de la competencia y perder la oportunidad de ganar el premio de dos millones de pesos que habrá para el ganador.

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¿Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’?

La competencia sumó una nueva baja este domingo tras darse a conocer la salida de Rod Contreras, quien se convirtió en el segundo participante eliminado de la temporada por decisión del público. El creador de contenido llegó a la gala de eliminación en la placa de nominados junto a tres de sus compañeros.

Luego del cierre de las votaciones, las cifras oficiales confirmaron el respaldo de la audiencia hacia los demás contendientes: Edwin Mendoza encabezó la tabla con el 29.6 % de los votos, seguido muy de cerca por Deiby Ruiz con el 28.6 % y Yetus Prime con el 25.2 %. Con apenas el 16.7 % del apoyo, Contreras quedó fuera de la competencia.

Esta salida representa la segunda expulsión en lo que va de la actual edición de ‘La Mansión VIP’. Apenas la semana pasada, el domingo 15 de noviembre, Abel Robles inauguró la lista de eliminados tras tampoco lograr reunir el porcentaje necesario para asegurar su permanencia en la casa.

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