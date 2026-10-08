Siguen las lluvias en Campeche por el Huracán Isaías: reportan encharcamientos en calles de la ciudad

Las lluvias registradas durante la mañana de este jueves 8 de octubre provocaron encharcamientos en distintos puntos de San Francisco de Campeche, entre ellos el malecón y la avenida Adolfo Ruiz Cortines, así como en otras vialidades de la ciudad.

Noticia Destacada Evacúan a 23 personas de Isla Arena, Campeche, ante efectos de la Tormenta Tropical Isaías

Ante estas condiciones, autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la capital campechana, principalmente en las zonas donde se concentra el agua.

Se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar transitar por vialidades con acumulación de agua, debido al riesgo de pérdida de control o afectaciones a la circulación.

Noticia Destacada ‘Isaías’ paraliza la pesca en Isla Arena: más de 400 pescadores suspenden actividades

Lluvias fuertes y tormentas por nubosidad de Isaías

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, las condiciones de lluvia están relacionadas con la circulación y desprendimiento de nubosidad asociada a Isaías, lo que favorece la presencia de precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Las condiciones meteorológicas se concentran principalmente en municipios del norte de Campeche, entre ellos Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo y Campeche.

Se mantiene el llamado a la población para extremar precauciones durante los periodos de lluvia, especialmente al conducir y al transitar por zonas susceptibles a encharcamientos.