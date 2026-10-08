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Despliegan personal de emergencias en siete municipios de Campeche por el Huracán Isaías

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Siguen las lluvias en Campeche por el Huracán Isaías: reportan encharcamientos en calles de la ciudad

La nubosidad asociada al Huracán Isaías mantiene lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en Campeche.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Las lluvias de este jueves complican la circulación en algunas calles de Campeche
Las lluvias de este jueves complican la circulación en algunas calles de Campeche / Especial

Las lluvias registradas durante la mañana de este jueves 8 de octubre provocaron encharcamientos en distintos puntos de San Francisco de Campeche, entre ellos el malecón y la avenida Adolfo Ruiz Cortines, así como en otras vialidades de la ciudad.

Autoridades de los tres niveles de gobierno evacuaron a familias de Isla Arena por Isaías.

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Ante estas condiciones, autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la capital campechana, principalmente en las zonas donde se concentra el agua.

Se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar transitar por vialidades con acumulación de agua, debido al riesgo de pérdida de control o afectaciones a la circulación.

Pescadores priorizaron la seguridad de sus familias antes que internarse en altamar.

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Lluvias fuertes y tormentas por nubosidad de Isaías

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, las condiciones de lluvia están relacionadas con la circulación y desprendimiento de nubosidad asociada a Isaías, lo que favorece la presencia de precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Las condiciones meteorológicas se concentran principalmente en municipios del norte de Campeche, entre ellos Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo y Campeche.

Se mantiene el llamado a la población para extremar precauciones durante los periodos de lluvia, especialmente al conducir y al transitar por zonas susceptibles a encharcamientos.

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