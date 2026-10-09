¡Apareció con vida! Localizan en Yucatán a Isidro Tun Cetina, pescador desaparecido en Campeche

Isidro Tun Cetina, pescador originario de Kila, Lerma, quien permanecía desaparecido desde que salió a realizar sus actividades en el mar, fue localizado con vida en aguas de Yucatán, de acuerdo con los primeros reportes de pescadores de esa entidad.

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La información preliminar señala que el hombre de mar fue encontrado en un estero ubicado entre Celestún y Sisal, donde fue auxiliado por otros pescadores. Su localización representa un giro favorable en el caso, luego de varios días de búsqueda para dar con su paradero.

Isidro había sido reportado como desaparecido tras salir a pescar desde Lerma a bordo de una embarcación menor. Al no regresar, se activaron los protocolos de búsqueda con la participación de autoridades navales y otras instancias, mientras familiares y compañeros del sector pesquero solicitaban que se intensificaran las labores para encontrarlo.

Hasta el momento, no se han precisado oficialmente las condiciones en las que fue localizado ni su estado de salud, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información sobre su rescate.

JGH