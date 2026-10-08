Hallan gorra en el mar durante búsqueda de pescador desaparecido en Campeche; exigen intensificar operativo

A cuatro días de la desaparición del pescador Isidro Trinidad Tun Zetina, familiares y amigos acudieron ante autoridades de la Capitanía de Puerto y de la Secretaría de Marina para exigir acciones de búsqueda y localización. Los familiares solicitaron la intervención de las autoridades federales y estatales.

Noticia Destacada Buscan a Isidro Tun Zetina en Campeche; desapareció tras salir a pescar desde Kila, Lerma

Los allegados señalaron que existe preocupación por el paradero del pescador, quien permanece desaparecido en el mar. También acusaron que el propietario de la embarcación, Abraham Martínez Caamal, habría tardado en reportar el hecho ante las autoridades.

Martín Antonio Tun Zetina, hermano del pescador desaparecido, explicó que otros hombres de mar localizaron una gorra frente a las costas de la capital campechana. El hallazgo fue informado a la familia, que pidió ampliar las labores de búsqueda en esa zona.

Socorro Tun Zetina, hermana de Isidro, también exigió a las autoridades estatales que intervengan en las labores de búsqueda. La familia pidió que se mantengan las acciones hasta obtener información sobre el paradero del pescador.

JGH