Poco después de las 15:00 horas de este día se registraron precipitaciones pluviales de intensidad moderada a leve en la cabecera municipal que, en las colonias populares, dejaron únicamente pequeños encharcamientos, ya que el terreno logró filtrar gran parte del agua.

Sin embargo, en las zonas céntricas y partes bajas aún permanece agua acumulada a causa de las lluvias previas y los aguaceros registrados la tarde-noche del lunes, lo que ha prolongado las afectaciones.

Los puntos con mayor impacto se localizan en la calle Reforma Agraria, en sus cruces con Adolfo López Mateos y con Andrés Quintana Roo.

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Las lluvias bastaron para afectar la actividad cotidiana de la ciudad optando las familias permanecer en casa y solo salir para lo necesario de modo que se nota las calles semi vacías.

Aunque las precipitaciones han disminuido, los pronósticos indican que durante la noche prevalecerá la probabilidad de lloviznas leves.