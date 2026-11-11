Conductores de InDrive y DiDi piden participar en la elaboración del Reglamento de Transporte de Campeche

Con el propósito de evitar enfrentamientos con los taxistas y dejar de trabajar bajo el temor de que sus vehículos sean retenidos o sean víctimas de alguna trampa para sorprenderlos en operativos, conductores de plataformas digitales como InDrive y DiDi entregaron un pliego petitorio a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), en el que solicitan la instalación de una mesa de trabajo para participar, junto con las autoridades y los ruleteros, en la elaboración del Reglamento de Transporte.

Encabezados por Octavio Rodríguez Ávila y Andrés William Centurión, los conductores solicitaron que se les permita aportar propuestas y experiencias para construir una regulación que establezca condiciones equitativas para quienes prestan el servicio mediante aplicaciones, pero también contemple las necesidades de los taxistas, a fin de que exista un 'piso parejo' para ambos sectores.

Noticia Destacada Secretaría de Salud confirma un caso de naumococo en Campeche tras 12 años sin la enfermedad

Rodríguez Ávila explicó que el documento fue elaborado con base en las experiencias de quienes diariamente trabajan en las calles y buscan una regularización que les brinde certeza jurídica y les permita llevar el sustento a sus hogares sin el temor de caer en retenes, que les pongan un '4' o que les quiten sus unidades. Señaló que, aunque el personal de la ARTEC recibió el oficio, esperan que la dependencia los convoque próximamente a dialogar.

Posteriormente, los representantes llevaron copias del pliego petitorio a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), así como al Palacio de Gobierno, para que sus planteamientos también sean conocidos por las autoridades estatales y reciban atención, ante el riesgo de que la falta de reglas claras derive en confrontaciones entre conductores de aplicaciones y taxistas.

Noticia Destacada Asaltan con arma blanca a comerciante en Campeche; piden identificar al responsable

Andrés William Centurión sostuvo que no buscan desplazar a los ruleteros ni desconocer los gastos y obligaciones que enfrentan, sino encontrar mecanismos que permitan trabajar a ambos sectores. Incluso, consideró necesario que los taxistas sean incorporados a las mesas de trabajo, pues reconoció que también tienen demandas legítimas respecto a los pagos y condiciones bajo las cuales prestan el servicio.

Los inconformes señalaron que la Ley de Movilidad vigente dejó vacíos, particularmente porque su certificación para operar legalmente depende de que las empresas de plataformas establezcan previamente convenios con el Gobierno Estatal, lo que limita sus posibilidades de regularizarse individualmente. Por ello, insistieron en que las autoridades no deben dejar la solución exclusivamente en manos de las compañías.

Finalmente, pidieron abrir foros de consulta y construir una regulación diferenciada, con participación de conductores, taxistas y usuarios, al advertir que la intención es alcanzar acuerdos mediante el diálogo antes de que las diferencias por la prestación del servicio escalen a un conflicto.